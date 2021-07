Amrabat sotto i ferri per pubalgia: “All’estero si predilige l’intervento chirurgico”

La situazione del centrocampista marocchino

Sofyan Amrabat ieri si è operato in Francia per superare la pubalgia.

Il professore Gilles Reboul ha condotto l'operazione: a lui si sono rivolti in passato Verratti, Pasalic, Cuadrado e Balotelli. «All’estero si predilige l’intervento chirurgico, in Italia si è invece scelta quasi sempre la terapia conservativa», conferma Marcello Manzuoli, ex medico della Fiorentina negli anni ‘90. Ora l'obiettivo è il rientro di Amrabat, che potrebbe essere convocato per Moena, nell'arco di un mese e nelle migliori condizioni fisiche, per scongiurare nuove problematiche al ritorno in campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.