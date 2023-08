Amrabat-Napoli? Commisso amico e “in debito” con De Laurentiis: l’analisi

Tra l’altro, il presidente made in Usa è, diciamo, in debito con De Laurentiis, dato che non ha forzato la mano quando aveva in testa Italiano per il dopo Spalletti.

Il Napoli sarà la scelta di Amrabat? La Gazzetta dello Sport fa il punto su questa soluzione, soffermandosi sui rapporti tra i club. Se il Manchester United non si sbriga, la trattativa tra Viola e Napoli potrebbe andare in porto, visti gli ottimi rapporti tra Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis. Tra l’altro, il presidente made in Usa è, diciamo, in debito con De Laurentiis, dato che non ha forzato la mano quando aveva in testa Italiano per il dopo Spalletti.