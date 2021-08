Amrabat, l’uomo di Commisso verso la cessione: il Napoli e le condizioni viola

Soltanto il presidente sta mostrando qualche resistenza, ma il futuro del centrocampista marocchino è sempre più lontano da Firenze

La cronaca di questi giorni infatti racconta di diverse offerte arrivate sul tavolo di Daniele Pradè e Joe Barone e la novità è che i due dirigenti non hanno affatto chiuso la porta. Anzi. Soltanto il presidente, forse anche per orgoglio personale, sta mostrando qualche resistenza. La cronaca delle ultime ore parla dei tentativi del Torino (respinti), passando per quelli dell’Atalanta fino ai primi approcci concreti del Napoli. Per liberarlo, la Fiorentina, chiede che oltre al prestito sia inserito un diritto di riscatto attorno ai 15 milioni che possa trasformarsi in obbligo. Perché comunque quei 20 milioni più 1,5 bonus spesi per prenderlo pesano e, Commisso, non ha nessuna intenzione di farli volar via così.