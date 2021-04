Amrabat stecca ancora: “Delusione, sbaglia anche cose semplici. La regia non fa per lui”

Voti bassi in pagella e molte critiche per il centrocampista marocchino (tra i peggiori anche per VN). Sofyan Amrabat ancora una volta non riesce ad incidere e questo, purtroppo, sta diventando una costante nella sua prima stagione in maglia gigliata. Ieri specialmente, nella sconfitta viola, ha sfornato una prestazione alquanto deludente facendosi schiacciare anche sul piano fisico dal centrocampo atalantino. Passando in rassegna i giudizio dei quotidiani, il voto di Amrabat oscilla tra il 5 e il 4,5 (Le pagelle integrali dei quotidiani) , con le critiche che riguardano maggiormente il numero di palloni persi dall’ex Verona. Ecco alcuni commenti sulla sua prestazione:

Tuttosport 4,5: Corre rischi e sbaglia anche cose semplici. Fra i peggiori in campo

Gazzetta dello sport, 5: Regia poco, palloni persi tanti, e tanti molto pericolosi: non è il suo ruolo

Corriere dello Sport, 5: Viene a noia a ripetere lo stesso concetto dall’inizio della stagione: non è un regista, non ha i tempi e i modi. Pasalic gli parte di continuo sotto il naso

Corriere Fiorentino, 5: Delusione. Via Prandelli, messa la maglia da titolare, lo stiamo ancora cercando. Posizione sbagliata? Può essere, ma alla fine il calcio è più semplice di qualsiasi alchimia tattica. Il fatto è che proprio non c’è.