Amrabat, il mal di schiena è passato. Adesso serve la svolta, Firenze è in credito

Amrabat, in campo nel pari a reti bianche del suo Marocco, ha definitivamente smaltito il mal di schiena. L’ex Hellas Verona nell’ultimo spezzone della gestione Prandelli s’è ritrovato in panchina e al centro di ricostruzioni molto movimentate: tutte smentite. La cronaca però, come si legge ne La Nazione, ha visto il marocchino saltare gli ultimi due impegni dei viola (contro Benevento e Milan) per un riacutizzarsi del problema alla schiena, ma essere convocato e scendere subito in campo con la propria Nazionale. Il futuro di Sofyan in maglia viola dovrà essere scritto in modo diverso perché le aspettative sul conto di Amrabat per ora sono rimaste parecchio al palo. Tra problemi di ruolo, difficoltà di inserimento in vari moduli, questo primo anno in maglia viola è tutt’altro che indimenticabile. E’ arrivato però il momento di mettersi alle spalle tutta la negatività. E dal suo punto di vista Amrabat si è messo alle spalle eventuali incomprensioni con Prandelli. Anche se il “rumore” di queste è stato notevole, tanto da essere individuato dai tifosi come il tassello che ha reso meno stabile l’avventura di Cesare sulla panchina viola. Di sicuro, Commisso e tutti i tifosi viola sono in credito con Amrabat. Dopo la sosta si attende un giocatore diverso capace di prendere in mano la Fiorentina e non far rimpiangere il pesante investimento fatto dalla società gigliata sul suo conto.