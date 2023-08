Amrabat, il destino è segnato. Per Jovic si muove Ramadani

L’ultima settimana di mercato della Fiorentina è racchiusa nella sintesi tra le parole di Italiano a Repubblica « al 90% abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo posti». La sensazione infatti, come riporta il quotidiano, è che dalle uscite e dalle cessioni possa concretizzarsi quel 10% che manca per rendere la squadra ancora più vicina alle richieste del tecnico, soprattutto a centrocampo e in difesa. Altrimenti avanti con i giocatori attuali, anche per un motivo di liste. La situazione più spinosa resta quella di Amrabat: il marocchino si allena in maniera personalizzata in attesa di un’offerta che però ancora non è arrivata, né dalla Premier né dalla Spagna, o comunque non ha raggiunto la cifra di 30 milioni richiesta dalla dirigenza. L’entourage del calciatore è al lavoro, Sofyan aspetta e non è escluso che nei prossimi giorni possa essere tolto dal mercato: la Fiorentina con Amrabat avrebbe infatti il centrocampo coperto. E poi c’è la questione attacco: Kouamé continua ad avere richieste, anche interessanti da dieci milioni di euro, come quella del Lorient. La Fiorentina, Italiano in primis fa muro, mentre su Jovic la società è pronta seriamente a prendere in considerazione eventuali offerte: la Roma, a cui era stato proposto Luka, ha virato su Azmoun e punta Lukaku, per il Milan il serbo è un extrema ratio e adesso toccherà a Ramadani piazzare un giocatore fuori dal progetto.