Amrabat è tornato a dominare a centrocampo. Commisso prepara il rinnovo

Il suo apporto nella striscia di vittorie della Fiorentina di Italiano è tangibile, e proprio per questo, ora più che mai, sarebbe importante riuscire blindare l'ex Verona. Commisso proverà la strada del prolungamento del contratto (scadenza 2024 con rinnovo automatico di un anno in mano del club) fino al 2027, se non 2028, per fare di Amrabat il punto di riferimento della Fiorentina per molti anni.