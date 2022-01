Amrabat “chiama” Juric, ma il Torino non ha fretta

Amrabat strizza l'occhio al Torino, ma Juric ha trovato altre soluzioni a centrocampo

Oltre che su Lucas Torreira, il Corriere dello Sport si concentra anche su Sofyan Amrabat, ora impegnato col Marocco in Coppa d'Africa. L'ex Verona piace al Torino. "Definisce l’allenatore del Torino, Ivan Juric, come 'un secondo padre' ma sul mercato non va oltre un veloce dribbling. Il futuro di Amrabat - si legge nel quotidiano - rimane un mistero, anche se qualcosa potrebbe muoversi negli ultimi giorni di questa sessione. In Italia piace ai granata che lo seguono dalla scorsa estate, visto che il rapporto con il tecnico è da considerarsi davvero speciale. Una cessione in questa finestra di mercato potrebbe essere terapeutica per permettergli di ritrovare se stesso. Sempre che arrivi l’offerta giusta, capace di convincere tutti. Anche lo stesso Torino del resto non ha fretta perché Juric nel frattempo ha trovato altre soluzioni per il centrocampo".