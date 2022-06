Amrabat allontana Torreira dalla Fiorentina

Continua ad infittirsi il rebus attorno a futuro di Lucas Torreira. Nella giornata di ieri è infatti scaduta la possibilità di riscattare l'uruguaiano dall'Arsenal per 15 milioni. La situazione si complica e Amrabat scala le gerarchie di Italiano

Viene dato ampio risalto questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio alla questione del mancato riscatto di Lucas Torreira da parte della Fiorentina. Ieri infatti sono scaduti i termini entro i quali i viola potevano riscattare con esclusiva priorità il giocatore dall’Arsenal per 15 milioni di euro in sei rate, somma pattuita la scorsa estate al termine di una lunga trattativa. Per l'ex Samp, tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola. Nonostante infatti da oggi tanto i Gunners quanto l’entourage del calciatore siano liberi di trattare con qualsiasi altra squadra (occhio in tal senso agli assalti possibili della Lazio), i viola sono disposti a portare avanti i dialoghi con Pablo Bentancur, dell’uruguaiano. Rapporti a distanza che per la verità sono proseguiti senza esito anche ieri, nella speranza di trovare un’intesa economica più bassa rispetto a quella che era stata concordata nove mesi fa, in riferimento soprattutto all’ingaggio del regista che da contratto passerebbe da 1,8 a 2,75 milioni l’anno.