Amrabat abbandona la Spagna e dice sì allo United: i tempi per l’offerta

La Nazione si sofferma sul futuro di Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina è uno dei nomi più caldi nel mercato in uscita, con una situazione ben chiara da tempo. Il marocchino vuole la cessione, ma Commisso non intende regalare nulla a nessuno. Servirà l'offerta giusta. Per questo motivo, secondo quanto trapela dall'Inghilterra, il Manchester United sarebbe pronto per mettere sul piatto un'offerta vicino ai 28 milioni chiesti dalla società viola. In questo week-end dovrebbe arrivare l'offerta scritta e poi Amrabat è pronto per lasciare la Fiorentina e Firenze. Attenzione però anche al fronte arabo, che dopo le parole del fratello, potrebbe essere un fronte interessante per il centrocampista.