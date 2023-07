Amichevoli e torneo in Inghilterra: il calendario della Fiorentina

Atteso da settimane, finalmente il programma estivo delle amichevoli è noto. La Fiorentina lo ha comunicato ieri intorno all’ora di pranzo.Sei test, ma sappiamo già che saranno almeno otto. Andiamo con ordine. Dopo il raduno ed i test fisici ed atletici dei primi giorni (dal 12 luglio in poi), la prima sgambata dei ragazzi di Italiano sarà contro la Primavera (allenata da Daniele Galloppa, si attende solo l’ufficialità) il 15 luglio alle ore 20. Partita che inaugurerà uno dei due impianti del Viola Park. La novità sta proprio qui. Le amichevoli casalinghe della Fiorentina sono tutte in programma a Bagno a Ripoli. Cinque giorni ed ecco un primo test importante (20 luglio) contro il Parma, mentre il 23 è in programma l’affascinante sfida con il Catanzaro (neo promosso in Serie B, le due tifoserie sono legatissime da uno storico gemellaggio). Il primo di agosto la nota trasferta a Grosseto (Serie D), poi è ormai certa una parentesi all’estero. Di sicuro la Fiorentina è stata invitata dal Newcastle a partecipare alla ‘Sela Cup’. Il 5 i viola giocheranno contro i padroni di casa, il giorno successivo saranno di scena contro il Nizza. Poi di nuovo tutti al Viola Park, con il Sestri Levante (neo promosso in Serie C) che arriverà a Firenze l’11 agosto. Infine la sfida all’Ofi Creta (club della massima serie greca, ci gioca l’ex viola Bakic), sempre al Viola Park, in calendario per sabato 12. Quella sarà la prova generale per l’inizio del campionato in programma nel weekend successivo. Domani alle 12 sarà svelato tutto il calendario. Lo riporta La Nazione.