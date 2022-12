Amarcord: quando Sinisa accettò la pesante eredità di Prandelli

La Repubblica racconta oggi sulle sue pagine l'esperienza sulla panchina della Fiorentina di Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare nella giornata di ieri. Il mister serbo, infatti, si è seduto sulla panchina dei gigliati da giugno 2010 a novembre 2011, periodo nel quale fu chiamato a raccogliere la difficile eredità di Cesare Prandelli. Difficile, perché i viola ai tempi erano pieni di problemi, con Mutu fermato dalla squalifica e Jovetic che si era infortunato nel pre campionato. Il nono posto in classifica, anonimo e senza grandi emozioni al termine della prima stagione di Sinisa fu quasi una logica conseguenza della situazione dei viola. I risultati positivi anche nella stagione successiva non furono molti, con i gigliati che raccolsero solo 10 punti nelle prime 12 giornate. In seguito subentrò poi Delio Rossi e il finale anche in questo caso è triste e noto (chi non si ricorda della scazzottata con Ljaic) con la Fiorentina che poi si salverà all’ultima giornata guidata da Vincenzo Guerini. Dopo l'esperienza sotto il Cupolone, la carriera di Sinisa è stata comunque molto interessante: Samp, Milan, Torino, Sporting Lisbona, Bologna e anche la nazionale serba. La Fiorentina però fu una delle prime a credere in lui e nelle sue qualità.