Amarcord: ecco la vera storia di Rui Costa al Milan

In occasione di Milan-Fiorentina, Tuttosport riporta oggi sulle sue pagine un'anteprima del docufilm “Stavamo bene insieme”, il quale racconta le vincenti notti del Milan di Ancelotti, ed anche della vicenda che portò Manuel Rui Costa in forza ai rossoneri dopo sette anni alla Fiorentina. Ecco l'estratto ripreso dal quotidiano. "Si torna al giugno 2001 per una delle trattative più complicate dell’era Berlusconi. Il fantasista è richiesto dal Parma di Tanzi , la Lazio di Cragnotti e il Real Madrid di Perez. Il Parma è davanti a tutti e ottiene il sì della Fiorentina: 140 miliardi di lire per lui e Toldo. Ma Manuel dice di no. Poi ci prova Perez ma i 60 miliardi offerti sono ritenuti pochi da Cecchi Gori. Tocca alla Lazio. Pallavicino, uno degli agenti del giocatore, ha già l’accordo con Cragnotti ma Branchini vuole aspettare il Milan. Galliani ha l’accordo con il giocatore ma non il sì del presidente. Un sì che arriva a cena alla Risacca, accolto con un urlo liberatorio: si narra che diversi condomini di viale Regina Giovanna vennero svegliati quando Berlusconi accettò di spendere 80 miliardi di lire."