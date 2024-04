Altra occasione persa: l’Europa tramite campionato s’allontana

"Un pari e poco più. Approccio giusto, partenza positiva ma poi alcuni errori di troppo, quelli decisivi di Quarta prima e Parisi poi e il solito Bonaventura ultimo ad arrendersi e talento sempre in moto in una Fiorentina che sbatte contro il Genoa e vede l’ottava posizione valida per l’ingresso in Europa passando dal campionato a cinque punti di distanza. Un’occasione, l’ennesima in questa stagione, in cui la squadra di Vincenzo Italiano esce dal campo con la sensazione di aver buttato via la possibilità di riportarsi a ridosso del treno che conta e che terrebbe viva, oltre alla Coppa Italia e alla Conference League, la terza strada per non perdere di vista la scia europea. Salgono a cinque, di fila, le gare in cui i viola non vincono in campionato e prosegue così un periodo in cui non riescono a dare ritmo e continuità alle proprie prestazioni. Non certo un buon segnale in vista dei prossimi appuntamenti. Giovedì il ritorno dei quarti di Conference contro il Viktoria Plzen, coi cechi che si chiuderanno e proveranno a ripartire al momento giusto. Tra poco più di una settimana, invece, il ritorno della semifinale di Coppa contro l’Atalanta a Bergamo. Al triplice fischio i 25 mila del Franchi escono tra delusione e amarezza".