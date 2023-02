Allo Stadium niente tifosi, ma a Braga sarà esodo per supportare la Fiorentina

Il giornale "Repubblica" di oggi fa il punto sulla situazione tifosi in casa Fiorentina. Infatti come già riportato i tifosi viola saranno pochissimi allo Stadium, 150 all'incirca. Ieri nel confrontocon la squadra i gruppi ultras hanno spiegato la loro assenza. Ma a Braga non sarà così. In Portogallo infatti, sarà esodo viola. In 2000 tifosi gigliati saranno allo stadio Municipal per una partita vitale per la stagione. Tra l'altro la loro collocazione sarà diversa dal solito. Infatti lo stadio del Braga è unico in tutta Europa. Non ha curve ma solo le tribune, visto che è costruito sulle rocce. Oltre a Braga i tifosi viola faranno un altra trasferta in massa. Quella di Cremona, per ritrovare una finale di Coppa Italia che manca dal 2014.