Allenamenti individuali, tutto pronto al centro sportivo: ecco come si svolgeranno

Come ricorda Il Corriere Fiorentino, dopo il comunicato diramato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Fiorentina (LEGGI), è tutto pronto per la ripresa degli allenamenti individuali al centro sportivo “Davide Astori”. A partire da domani i calciatori della prima squadra, e i componenti dello staff tecnico e sanitario, si sottoporranno a test sierologico e tampone, mentre da venerdì prenderanno il via ulteriori esami per consentire a chi ne farà richiesta lo svolgimento dell’attività individuale. Per chi è già risultato positivo, come Vlahovic, Cutrone e Pezzella, sono previsti ulteriori accertamenti, mentre Ribery tornerà dalla Germania la settimana prossima (LEGGI).

Ogni calciatore dovrà comunicare l’orario dell’arrivo e la porzione di campo dove allenarsi da solo sempre nel rispetto della distanza di almeno due metri e indossando la mascherina nel tragitto dalla macchina al campo. Sarà inoltre vietato l’accesso agli spogliatoi e alla palestra, per questo tutti dovranno indossare i propri indumenti sportivi e si faranno la doccia a casa mentre sarà comunque assicurata la presenza di un presidio medico. Servirà invece attendere il 18 maggio per i primi allenamenti di gruppo, come ha confermato ieri il presidente Commisso (LEGGI).