Allenamenti e amichevoli: al centro il Viola Park. Così riparte la Fiorentina

Ci sarà il Viola Park al centro di tutto. Quello che, la scorsa estate, era stato il grande sogno di Rocco Commisso, ovvero spalancare le porte del nuovo centro sportivo ai tifosi per farlo diventare il cuore pulsante della fase di preparazione della Fiorentina, diventerà realtà tra circa un mese. In attesa di stabilire gli ultimi dettagli per il ritiro di luglio, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni su come Biraghi e soci riprenderanno a lavorare in vista di una stagione che si annuncia davvero intensa (tutti argomenti che vi avevamo anticipato giorni fa su Violanews). Per il momento molte delle decisioni che sono al vaglio della società restano top-secret ma quello che emerge è che, come un anno fa, sarà il centro sportivo di Bagno a Ripoli (e non Moena o altre località montane) il campo base dove prenderà le mosse la Viola 2024/25. Con, però, una sostanziale novità: se infatti dodici mesi fa il club era stato costretto a lavorare a porte chiuse a causa della mancanza di agibilità che non permetteva l’accesso dei tifosi, stavolta sarà possibile (non tutti i giorni ma con cadenza regolare) accedere allo stadio Curva Fiesole del Viola Park per seguire alcune sessioni di lavoro della squadra. Non solo, però.