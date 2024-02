All’andata Ikonè sbagliò di tutto: stasera al Franchi l’ultima chance

Per ricominciare a correre la Viola dovrà aggrapparsi alle sue ali e al numero undici in viola, all'ennesima grande prova da non fallire in un crocevia fondamentale per la corsa all'Europa

Tocca a lui, per l'ennesima volta. Fiorentina-Lazio sarà anche la partita di Ikonè. Il francese, dopo la panchina di Empoli, è pronto a prendere il posto di Sottil e cercare di dimostrare un minimo di continuità. Dalla Lazio alla Lazio. Una sfida in cui il francese ha spesso creato, ma senza concretizzare. Basta pensare all'andata, dove Ikonè sbaglia in maniera clamorosa un paio di occasioni solo contro Provedel. Questa sera, il francese dovrà resettare il tutto e come riporta il Corriere dello Sport, dovrà allontanare i fantasmi che lo assillano da molto tempo. Ancora avanti col numero undici quindi, sia per le convinzioni di Italiano ma anche per la mancanza di alternative: con l'addio di Brekalo, Kouame fuori dai giochi per almeno un paio di settimane causa malaria e un Sottil che ha bucato l'ennesima opportunità a Empoli, Italiano si dovrà affidare a Nico da una parte e ,appunto, Ikone dall'altra. Per ricominciare a correre la Viola dovrà aggrapparsi alle sue ali e al numero undici in viola, all'ennesima grande prova da non fallire in un crocevia fondamentale per la corsa all'Europa.