Alla Fiorentina serve la serata perfetta: al Franchi ci si gioca la stagione

Non c’è bisogno di ragionarci molto: stasera la Fiorentina si gioca una fetta importante della sua stagione. E anche della propria reputazione europea, essendo la finalista della Conference League 2022-2023. Vista la partita di andata, potrebbero essere novanta minuti complicati. Il Viktoria Plzen non pratica certo un calcio da applausi, ma sicuramente sa come difendersi: sette clean sheet consecutivi in questa edizione della Conference non sono un dato da sottovalutare ma, anzi, da guardare con ammirazione. Quindi i viola dovranno avere non solo una qualità tecnica superiore a quella mostrata in tante occasioni durante la stagione, compresa la gara di andata di questo quarto di finale, ma (probabilmente) anche molta pazienza. Ci vorrà insomma una serata perfetta. Lo riporta il Corriere dello Sport.