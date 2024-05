Alla Fiorentina segnano proprio tutti. E Italiano supera anche Thiago Motta

Alla Fiorentina segnano proprio tutti. Segno che in casa viola, a dispetto delle difficoltà offensive delle punte, molti degli attuali 53 punti in classifica sono il frutto di un’ampia partecipazione alla manovra offensiva, persino migliore del tanto celebrato Bologna fresco di qualificazione in Champions League. E se la differenza con la squadra di Thiago Motta sta nei gol subiti (27 quelli dei rossoblu contro i 40 dei viola, settima difesa del torneo) resta il fatto che in un’altra stagione in cui dal mercato non sono arrivati i gol dei centravanti (2 i gol messi a segno da Nzola, mentre Belotti è ancora fermo all’unico gol al Frosinone) è stato soprattutto il gioco di Italiano ad aver garantito alla Fiorentina la pericolosità sotto porta. Il tutto a dispetto di una capacità realizzativa dei singoli che ha visto soltanto quattro calciatori superare i 5 gol in campionato (Nico il capocannoniere del gruppo arrivato in doppia cifra con il colpo di testa di lunedì sera, seguito dai 7 di Bonaventura, dai 6 di Beltran e dai 5 di Quarta). Lo riporta il Corriere della Fiorentino.