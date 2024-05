Albertosi sogna: “La Fiorentina può ripetere la nostra impresa ad Ibrox”

Non ha dubbi Enrico Albertosi: "La Fiorentina stavolta ce la può fare come ce l’abbiamo fatta noi". L'ex portiere viola, intervistato dal Corriere Dello Sport, benedice i viola in vista della finale di Atene, con la stessa grinta di quando giocava. Ricorda lo storico 2-0 ai Rangers nella Coppia delle Coppe del 1961 prima del ritorno al Franchi vinto. Sembra passata una vita da quell'ultimo trofeo, l'unico a livello internazionale, già 63 anni. Ma come ogni finale che si rispetti è impossibile dare una ricetta: "Contano le qualità e la Fiorentina le ha tutte, anche giocando contro una squadra praticamente in casa. I viola si esaltano in ambienti caldi, anche se i greci si difendono bene e sanno ripartire, ma la formazione di Italiano è più strutturata" spiega.