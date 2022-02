Al Franchi la Fiorentina è un rullo compressore: i numeri da big

Il Franchi è tornato ad essere un fortino: 8 vittorie e 25 punti, in casa solo l'Inter ha una media migliore della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si concentra sui numeri della Fiorentina al Franchi. Se i viola si ritrovano in corsa per l’Europa insomma, e con la suggestione Champions lontana potenzialmente soltanto due punti, lo devono soprattutto al rendimento interno. Quello sull’Atalanta è stato l’ottavo successo su dodici partite, al quale si aggiungono tre sconfitte (contro Inter, Napoli e Lazio) e un solo pareggio, col Sassuolo. Un ruolino di marcia notevole che, tradotto in punti, porta il conto a quota 25, con una media di 2,08 punti a gara. Soltanto l’Inter (29 punti su 13 impegni a San Siro, media 2,23) fa meglio.