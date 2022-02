2 marzo, data cerchiata in rosso: Franchi verso il sold out per la Juventus

Al Franchi potrebbero esserci più di 30mila spettatori

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 2 marzo, giorno di Fiorentina-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia. Come scrive il Corriere dello Sport, il sold out è quasi certo. La capienza, al momento, è al 75% e dunque si potrà arrivare ad abbattere il muro delle 30 mila presenze, pure di più anche se requisito fondamentale sarà il possesso della InViolaCard, attiva almeno dal 20 febbraio scorso. Diversamente, nemmeno nella fase di vendita libera (dal 28 febbraio al 2 marzo) sarà consentito acquistare tagliandi. Gli abbonati potranno anche scegliere di sfruttare la riduzione del rateo-gara della sfida col Genoa, giocata il 17 gennaio di fronte a 5000 spettatori, per ridimensionare il costo del tagliando.