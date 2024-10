Adli: Palladino strabiliato dal francese. A lui le chiavi del centrocampo

Il Corriere dello Sport riporta oggi un'analisi su Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina in rampa di lancio. Raffaele Palladino oggi, infatti, si affiderà ancora una volta a lui a centrocampo. Il tecnico campano è rimasto strabiliato dalla velocità con cui il francese ha saputo rendersi protagonista in maglia viola, per questa ragione vuole dargli continuità affidandogli le chiavi della propria mediana allo stadio Via del mare. Quello che ha colpito di Adli non è stato solo la rapidità di ambientamento, ma anche la concretezza: basti pensare che nelle uniche due gare giocate dal primo minuto l'ex Milan ha segnato altrettanti gol. Il classe 2000 insomma ha dimostrato di saper gestire il centrocampo con qualità e armonia, vestendo pure i panni del marcatore. Compito che in linea teorica non gli apparterrebbe, per quanto l'allenatore incoraggi la coralità sotto ogni punto di vista. Per la verità Adli non è propriamente una macchina da gol, infatti non ha mai oltrepassato i quattro sigilli in una sola stagione. E l'anno scorso al Milan ha bucato la rete appena una volta. D'altro canto nel 2021-2022 con la maglia del Bordeaux è stato capace di servire otto assist. I presupposti dunque ci sono. «Quando sono arrivato non ero al top della condizione - ha dichiarato pochi giorni fa il centrocampista - ma ora sto meglio e mi sento pronto a fare bene con questa squadra». Parola di Yacine Adli.