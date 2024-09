Per quanto riguarda il tifo, è iniziata la vendita dei biglietti per i supporter ospiti in vista della sfida contro l’Empoli. I tifosi della Fiorentina potranno occupare la Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud, per un totale di 3.850 biglietti. Le prime indicazioni parlano di un avvio della vendita con numeri promettenti. Lo riporta la Nazione.