Adesso De Laurentiis cambia idea: Gasperini beffa Italiano?

Italiano è stato accostato così tante volte al Napoli di De Laurentiis che, la notizia dell'interesse per Gasperini ha davvero il sapore di "beffa" per l'allenatore della Fiorentina

Totoallenatore in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del prossimo tecnico e i nomi continuano ad aumentare. Come riportato dal Corriere dello Sport, alla lista si aggiungerebbe anche quello di Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta piace eccome a Manna che vorrebbe tentare il colpaccio e strapparlo dalla famiglia Percassi. Non sarà facile. Sullo sfondo rimane Antonio Conte, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Tutto dipenderà dall'idea tattica che De Laurentiis vuole affidare al suo Napoli. Su Italiano la situazione è abbastanza chiara: saluterà la Viola a fine stagione. E con lui andranno via il suo calcio con il tridente, il 4-2-3-1 e la difesa a quattro. La scelta spetta solo a De Laurentiis.