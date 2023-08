Addio Castrovilli, ma tra lui e la Fiorentina niente polemiche

Il Corriere Dello Sport si sofferma sulla cessione di Gaetano Castrovilli. Tutto in pochi giorni, la Fiorentina ha studiato l'affare con il Bournemouth dall'iniizo di questa settimana, 14 milioni di euro per la cessione dell'ex Bari. Il ragazzo firmerà un contratto fino al 2028, con ingaggio che sfiora i 3 milioni. Le Cherries lo hanno voluto fortemente. Secondo il giornale, non sarebbe stato un addio amaro fra le due parti. Che hanno preso la decisione di comune accordo, e non condizionati dal mancato rinnovo. Il ragazzo andrà in Premier e la Fiorentina confeziona una plusvelenza