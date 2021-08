Addio al professor Fazzini, l’uomo che provò a salvare la Fiorentina

Resterà impresso ai più per il ruolo d’amministratore giudiziario della Fiorentina cui fu chiamato il 5 giugno 2002

Aveva una risposta per tutti, una gentilezza per tutti. Il rispetto per tutti. Ci provò, Fazzini a salvare la Viola, facendola ripartire da una B dignitosa. Si buttò nell’impresa con serenità e convinzione anche se la situazione era disastrosa. Col bilancio in forte passivo e l’iscrizione al campionato cadetto a forte rischio, si accordò con Galliani (Milan), Giraudo (Juve) e Moratti (Inter) che per salvare – dissero – «una società patrimonio del calcio italiano», misero a disposizione dell’amministratore giudiziario 7.746.000 euro (15 miliardi in lire) per far fronte alle scadenze più immediate. Come? Acquistando due giovani difensori, Moretti e Ceccarelli, dividendo la compartecipazione con l’Inter. Non poteva bastare. E non bastò.