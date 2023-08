Acquistare e cedere: Castrovilli, Amrabat e Quarta saranno sacrificati

La Nazione si sofferma sulla lista dei giocatori che dovrà mostrare la Fiorentina. I colpi che fanno la differenza sono quelli relativi agli Under 22 (nati dopo l’1 gennaio 2001) che il club può utilizzare in numero illimitato. Riferimento chiaro a Infantino e Beltran, che vanno ad aggiungersi ai vari Martinelli, Vannucchi, Amatucci, Comuzzo, Distefano, Harder, Kayode e tutti quei giovani che mister Italiano vorrà aggregare alla prima squadra. In attesa di altri scossoni di mercato, assolutamente prevedibili, la situazione è questa. Manca probabilmente un posto da liberare nella lista dei 17. Detto di Castrovilli, in odor di mercato potrebbero esserci anche Kouame (nel mirino del Genoa ma blindato da Italiano), Martinez Quarta (si riparla del River) o Jovic, oltre chiaramente ad Amrabat. Ma se dovesse uscire un pezzo da novanta della rosa come il centrocampista marocchino la Fiorentina lo rimpiazzerebbe senz’altro con un altro elemento. Scelte da fare, con ancora tempo a disposizione fino al termine del mercato. Alla vigilia del Genoa andrà presentata una lista provvisoria, ma in quel caso potranno essere esclusi gli infortunati come Sottil e Barak. (LA LISTA DELLA FIORENTINA)