Abbonamenti a quota ventimila. Il confronto con le precedenti stagioni

Il numero in linea con le passate stagioni

Redazione VN

La Repubblica scrive oggi riguardo alla campagna abbonamenti 2022/2023 della Fiorentina, la quale registra, a una settimana dall’inizio del campionato, ventimila abbonati. Un numero che da un lato è simile ad altre stagioni, ma che dall’altro appare in ritardo rispetto alla prima dell'era Commisso, quando nel 2019-2020 i tifosi che scelsero di fidelizzarsi furono 28.026. Il dato attuale non preoccupa la dirigenza comunque, consapevole che l’ultima settimana è sempre quella in cui si registra un’alta impennata in positivo. Andiamo a vedere i numeri delle passate stagioni.

Il confronto con le ultime stagioni

Come accennato l'ultima stagione record per le tessere viola è stata quella del 2019-2020, quando spinti dall’entusiasmo dell’arrivo della nuova proprietà i tifosi avevano già riempito lo stadio per tre quarti ad inizio settembre.

Tra le altre annate d’oro quelle di Prandelli, soprattutto il 2008-2009 con 24.645 abbonati, e il secondo anno di Montella con 23.832. Curiosamente la stagione precedente, quella 2012-2013, segnò il peggior risultato di tifo con soli 12.636 abbonati, ma con una squadra che sfiorò la Champions.

L'inizio della vendita libera

Da oggi inizia poi inizia la fase dedicata alla vendita libera, riservata a coloro che non erano vecchi abbonati né

possedevano l’Inviola card, mentre da domani chi vorrà vedere solo il debutto in campionato potrà acquistare il singolo biglietto per la partita con la Cremonese. E tra una settimana contro i grigiorossi verrà ufficializzato anche il dato definitivo sugli abbonati: la società infatti ha preferito chiudere con l’inizio della Serie A la campagna abbonamenti e non ci saranno proroghe, mentre grande attesa adesso è destinata anche ai tagliandi di Conference League per la gara di andata del play-off.