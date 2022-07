Abbonamenti, vicina quota 20.000. Un’altra settimana di tariffe agevolate

Quasi 20.000 abbonamenti già sottoscritti. La Nazione in edicola stamani fa il punto sul numero di tessere staccate, che nella giornata di ieri era attorno ai 19.000 e resta un dato complessivamente buono. Sono lontani i 28.000 del primo anno di Commisso, ma grazie alla promozione "Viola Friends" per gruppi da 2 a 4 persone in Ferrovia anche la seconda curva del Franchi sta riscuotendo successo.

Doveva chiudersi domani, ma è stata rinviata al 7 agosto la chiusura della terza fase, quella denominata "InViola Time" per dare tempo ai ritardatari di sfruttare le tariffe agevolate. Da quel momento inizierà la vendita libera, che non si protrarrà oltre la gara d'esordio contro la Cremonese: dopo l'esordio in campionato infatti la campagna abbonamenti chiuderà definitivamente, in attesa di capire se la squadra viola parteciperà alla Conference League oppure no.