AAA Cercasi gol: contro il Genoa urge lo sblocco del reparto avanzato

La Gazzetta dello Sport riporta oggi sulle sue pagine una riflessione sulla Fiorentina, sottolineando la mancanza di gol del reparto avanzato dei viola. Come scrive il quotidiano, dopo il modesto pareggio contro il Viktoria Plzen in Conference League, il "processo" è aperto a tutti: agli attaccanti che non segnano, a Italiano, ed alla società che non ha risolto il post Vlahovic. Guardando all'attacco gigliato di quest'anno, in particolare, Nzola ha realizzato, ad ora, solo 5 reti (2 in Serie A), ed il Gallo Belotti solo 1 in 13 partite. GUARDA QUI I MARCATORI STAGIONALI DELLA FIORENTINA L'uomo da ritrovare, poi, è Nico Gonzalez, autore di 10 reti in questa stagione ma di solo una nel 2024. Per non parlare, poi, degli esterni, i quali hanno realizzato nel loro insieme solo 7 centri: 3 Sottil, 1 Kouame e 3 Ikone. Unico in crescita, seppur affaticato, sembra Beltran. Nove reti per lui, ed ultimo attaccante in grado di segnare in campionato (il 18 febbraio ad Empoli). Motivo in più per provare a risolvere questo problema già contro il Genoa, partita nella quale ci si aspetta un ritorno al gol del reparto avanzato gigliato.