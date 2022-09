A tutto Commisso: da Italiano, al nuovo Franchi passando per Vlahovic

"Al mister ho detto che non mi piacciono tutti questi passaggi indietro e questo possesso palla prolungato senza verticalizzare. Contro il Verona abbiamo tenuto meno il pallone e verticalizzato di più ed infatti abbiamo vinto...". Esordisce così Commisso, dando un consiglio spassionato al suo allenatore, senza però sostituirsi a nessuno. Il rispetto per il lavoro di Italiano c'è ed è tanto. Non per nulla, chiede a lui e ai sui ragazzi un miglioramento rispetto all'anno scorso, con più punti ed un posto in classifica migliore. Un auspicio va anche a Jovic e Cabral: "Abbiamo fiducia che si sveglino", senza dimenticare Vlahovic: "È stato disonesto, non lo riprenderei. Al massimo in prestito come ha fatto l’Inter con Lukaku...". Sul Franchi invece, la sua posizione rimane chiara. Ci sono tante cose da capire, prima di iniziare il tutto. Per concludere, la sua solita provocazione sulla cessione della Fiorentina, più volte smentita, il futuro del Viola Park e l'elogio ai tifosi viola, tutt'altro che razzisti. Lo riporta La Nazione.