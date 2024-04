A Torino torna Biraghi titolare, mentre in attacco ci sono tanti dubbi

La Nazione si concentra sulle possibili scelte di Vincenzo Italiano in vista della gara contro la Juventus. Ieri la Fiorentina si è alenata in modo serio per la prima volta, post Coppa Italia. La rifinitura di stamani aiuterà a sciogliere i dubbi fisici. In difesa potrebbero riposare Kayode e Milenkovic, con Faraoni e Quarta pronti a sostituirli. Così come Biraghi è pronto a tornare titolare. La cerniera di centrocampo vede favoriti Duncan e Arthur. Davanti tanti ballottaggi, con Sottil e Barak che sperano. Ikonè insidia Nico, mentre Belotti parte favorito