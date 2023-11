A San Siro sarà un pubblico… da Champions. Attesi oltre 2.000 tifosi viola

La pausa porta consiglio? Se lo augura la Fiorentina, chiamata a una vera e propria atmosfera Champions alla ripresa del campionato. La partita a San Siro contro il Milan di sabato sera sarà da grandi occasioni, anche per i tifosi viola. Come riferisce Repubblica, infatti, saranno oltre duemila i tifosi viola presenti , pronti a regalare una spinta importante ai ragazzi di Italiano.

Cambia il vento

Una bella novità, visto che nelle altre trasferte (anche per scelta esplicita della Fiesole contro il caro biglietti) di Napoli e Roma il settore ospiti era rimasto pressoché deserto. A Milano sarà diverso, sia per l'iconicità dello stadio, sia per il leggero abbassamento dei costi e - si legge - pure i tifosi rossoneri sono uniti con i viola, almeno nella battaglia al caro-prezzi.