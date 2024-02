A questa Fiorentina servono certezze: Nzola esterno? Basta esperimenti

Per battere il Frosinone serviranno anche certezze a livello tattico. E qui la scena dovrà prendersela Italiano. Vietato, insomma, fare esperimenti (vedi lo Nzola esterno offensivo di Lecce) e quindi puntare prima sul modulo che sugli uomini. Sarà, insomma, una partita che non concederà a nessuno – quindi anche a Italiano – l’opportunità di sbagliare qualcosa e magari tentare recuperi miracolosi (a livello fisico o psicologico) di giocatori non al top. In campo, dunque, dovrà esserci solo chi sta meglio, è al massimo, e può garantire una prestazione senza sbavature. Dal 4-2-3-1, al 4-4-3 o altro, conterà solo essere al massimo. E vincere. Lo riporta La Nazione.