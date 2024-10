A Firenze per una nuova vita: Gosens e il suo spirito di rivincita

La stagione di Robin Gosens è iniziata subito alla grande. Il classe 1994 si è calato nella parte con una naturalezza che appartiene solo ai veri professionisti. Prelevato dalla Fiorentina l'ultimo giorno di trattative, l'ex Atalanta è stato lanciato seduta stante dall'allenatore. Con risultati strabilianti, considerato che proprio lui ha salvato i nuovi compagni da una Caporetto conclamata, aggiustando il punteggio al novantacinquesimo per 2-2. Una gioia immensa, tanto più che gli veniva già dato del giocatore finito. Ma è un falso storico, visto che Gosens, come scrive il Corriere dello Sport, ha collezionato trentasette presenze all'Union Berlino, con tanto di sette reti e quattro assist. Non proprio i numeri di chi farebbe bene ad appendere gli scarpini al chiodo. Ecco perché il suo grande approccio all'avventura in riva all'Arno ha il sapore della rivincita. Un po' come il ritorno in nazionale dopo un anno di assenza: preso atto del suo eccellente stato di forma, il c.t. della Germania Julian Nagelsmann lo ha voluto con sé. Debutto con vittoria ieri l'altro in Bosnia (2-1), meglio di così...