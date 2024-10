Gosens chiamato in extremis dalla Germania. Ecco perché Nagelsmann l’ha scelto

Per Gosens, le prime apparizioni in maglia viola (QUI I DETTAGLI SU TUTTI GLI ALTRI VIOLA IN NAZIONALE), hanno mostrato, sin da subito, una buona forma fisica, per non parlare di una grande duttilità nel giocare sia laterale basso che come esterno di centrocampo, caratteristiche molto apprezzate dal ct tedesco. L'esterno viola sarà dunque a disposizione per le partite contro Bosnia (venerdì 11 ottobre) e Olanda (lunedì 14). Pe lui non sarà esordio dato che ha già vestito la maglia della Nazionale quattro volte "Campione del mondo" per già 20 volte. Qui il comunicato direttamente dal sito ufficiale della Nazionale tedesca: