A Firenze c’è tanta voglia di Gattuso. Per Iachini parole d’addio

Le strade parallele dei due tecnici

Beppe Iachini saluta la Fiorentina mentre, di pari passo, nella città gigliata cresce la voglia di vedere Rino Gattuso in Viola. Questo è quanto si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport nel giorno di Cagliari-Fiorentina. I contatti con Gattuso si erano raffreddati nelle scorse settimane finché non è scesa in campo direttamente la proprietà Viola. Ora resta da chiudere la pratica salvezza. Oggi il Cagliari, domenica prossima, invece, al Franchi arriverà proprio il Napoli di Gattuso che all'andata travolse la Fiorentina con 6 reti.