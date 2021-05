Ex viola: Simeone bocciato, meglio Pavoletti per Semplici: “Un trascinatore”

L'attaccante argentino con l'arrivo del tecnico ex Spal è finito in panchina

Doveva essere l'occasione per confermarsi e da cui spiccare il volo per un club importante, magari all'estero come spesso ha ripetuto lui stesso. Ed invece Giovanni Simeone in questa stagione più che fare un passo avanti in carriera ne ha fatti due indietro. Certo, la stagione in quel di Cagliari è stata complicata un po' per tutti i giocatori rossoblù. Meglio è andata con Leonardo Semplici, il cui arrivo, però, per l'attaccante argentino ha significato solo una cosa: panchina. Nelle gerarchie offensive l'ex tecnico della Spal gli ha quasi sempre preferito Leonardo Pavoletti: "Per come intendo io il calcio, le sue caratteristiche si sposano meglio rispetto a quelle di altri. In più è un vero trascinatore", ha detto l'ex allenatore della Primavera viola oggi in conferenza.