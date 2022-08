A breve l’incontro con Ramadani. Si spera nell’ok alla permanenza di Milenkovic

Le prossime sono ore calde, decisive, per quanto riguarda il futuro di Nikola Milenkovic . La deadline è sempre più vicina. Domani, o al più tardi sabato, sarà chiaro se il serbo rimarrà un calciatore Viola o partirà per altri lidi, a fronte ovviamente di offerte congrue. Il club vuole trattenerlo, così come Vincenzo Italiano che anche ieri gli ha affidato la fascia di capitano . A Nikola è stato offerto un triennale a circa tre milioni a stagione .

La proposta è importante, da giocatore top, e i viola aspettano nelle prossime ore l’agente, Fali Ramadani, nella speranza che ci sia l’ok per la permanenza durante l’incontro. In alternativa servirebbe un’acquirente disposta a versare almeno 15 milioni e, come detto, in tempi brevi, in modo che la Fiorentina possa avere il tempo di prendere l’eventuale sostituto. Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.