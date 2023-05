“A Basilea con te”. Fiorentina, in Svizzera non sarai sola

Come scrive La Repubblica, messaggio di vicinanza ieri all'Artemio Franchi da parte della Curva Fiesole. Dopo la vittoria contro l'Udinese, la squadra si è recata sotto la curva, per cantare ed esultare con i propri tifosi. "Torneremo grandi ancor" intonava la Fiesole ai propri calciatori, un modo per caricare l'ambiente e il gruppo in vista della prossima sfida di giovedì prossimo contro il Basilea. Biraghi e Italiano in prima fila, ad ascoltare i cori di incitamento per la squadra, dopo di che tutto il gruppo ha saltato e cantato il coro che rimanda al famoso scudetto del 56'. "Grazie" ha scritto la Fiorentina sui propri canali social, mentre Italiano in conferenza elogiava la curva viola, definendola come la parte di Firenze che ha capito il momento delicato della stagione, e che la squadra vuole regalare delle gioie alla città: " E' stato bello perché noi giochiamo per regalare gioie ai tifosi. Questa è una curva che mi rimarrà nel cuore fino a quando sarò nel mondo del calcio, perché la Fiesole fa vincere le partite". A Basilea, per provare a rimontare il risultato, la Fiorentina avrà quindi un alleato importante con sé, un alleato che per tutta la stagione ha sostenuto la squadra, e che lo vorrà fare anche per questo imperdibile finale di stagione.