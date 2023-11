81 giorni di Rocco Commisso: alti e bassi, con una delusione sul finale

Era il 18 agosto scorso, la vigilia di Genoa-Fiorentina. Rocco e Catherine Commisso tornarono in Italia dopo l’estate per non perdersi il debutto in campionato della nuova squadra. Intuizione quanto mai felice, considerato il roboante 4-1 finale con cui i viola espugnarono ’Marassi’. E 81 giorni dopo il presidente e la moglie sono tornati negli Stati Uniti. Pare invece passata una vita, considerato che il mondo viola è stato attraversato come un’onda elettrica da quanto è accaduto in campo e fuori. Il bilancio è da ritenersi positivo, anche se le ultime prestazioni della squadra – tre sconfitte consecutive in campionato – hanno lasciato una sensazione agrodolce alla proprietà viola. In campo, dunque, la squadra dopo un inizio incoraggiante, riprendendosi anche in coppa, ha infilato nelle ultime tre gare altrettante sconfitte che sicuramente non saranno piaciute a Rocco. Lo riporta la Nazione.