5 squadre in Champions? Per Italiano sarà un grosso rimpianto

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione delle italiane in Europa. Quasi tutto insomma, nonostante l’Atalanta abbia nel Liverpool un ostacolo quasi insormontabile ma che almeno una tra Roma e Milan andrà in semifinale di Europa League, passa dalla Fiorentina. Mai come in questa occasione quindi tutta l’Italia del pallone, o almeno quella che tifa per le squadre che in serie A si stanno giocando la qualificazione alle coppe, supporterà i viola. E se è vero che per Italiano e i suoi il fatto che molto probabilmente il quinto posto varrà il pass per la Champions League rischia di diventare un enorme rimpianto, è giusto sottolineare come chiudere al primo o al secondo posto nel ranking avrebbe comunque un effetto positivo anche sulla Fiorentina. Questo perché a quel punto basterebbe l’ottavo posto in campionato per disputare anche il prossimo anno la Conference e oggi, classifica alla mano, resta quello l’obiettivo più alla portata.