40 milioni, le sirene delle big. Il futuro viola passa dal rinnovo di Vlahovic

Dusan Vlahovic ha il fuoco dentro di chi vuole scalare le montagne. Franck Ribery il sorriso sornione di chi, quelle montagne, le ha scalate più e più volte. E Cesare Prandelli, scrive il Corriere della Sera, si affida a loro per la sfida contro il Milan. Dopo nove assist, il francese cerca ancora il primo gol al Franchi, mentre il serbo è alla caccia della rete n° 13 in stagione e la consacrazione, nonché consapevolezza definitiva che serate come queste possono regalare.

Sirene

Preso dal Partizan a poco più di sedici anni nel 2017 per un milione e mezzo di euro e strappato all’Arsenal, Dusan adesso ne vale perlomeno quaranta e gli estimatori aumentano ogni giorno: Roma, Borussia Dortmund, fino al Milan che lo voleva già la scorsa estate. Commisso fa muro, ma ancora non è riuscito a prolungargli il contratto che scade nel 2023. Lui deve tutto a Prandelli, i viola non possono che ringraziarlo per aver evitato per ora di finire dentro al baratro: Vlahovic è il punto di partenza della nuova Fiorentina, quella che non vuole più vivacchiare nelle zone pericolose della classifica. E per questo si alzerà anche l’ingaggio, perché per blindarlo servono almeno due milioni di euro netti a stagione, oltre che una squadra competitiva. Vediamo se basterà…

