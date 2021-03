Inter e Napoli nella scorsa stagione, Juventus e Lazio in questa: Dusan Vlahovic ha già messo il suo sigillo contro le grandi del campionato, ma alla sua lista manca il Milan. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, stasera ecco l’occasione buona per aggiungere un nome importante alla collezione. Farlo contro la sua fonte di ispirazione, Zlatan Ibrahimovic, e di fronte a colui che è stato un punto fermo nella sua crescita, Stefano Pioli, aggiungerebbe valore. Aggiornare il conto dei gol e delle vittime eccellenti però non basta: vuole trascinare la Fiorentina alla vittoria Dusan, e prendersi quell’appellativo di uomo squadra che piano piano sta cercando di diventare grazie alle sue reti.

Vlahovic, ottimismo sul rinnovo. E stasera tutti gli occhi su di lui