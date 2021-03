Vlahovic, ottimismo sul rinnovo. E stasera tutti gli occhi su di lui

La Repubblica, nella sua edizione fiorentina, scrive che quella di stasera sarà la partita di Vlahovic. Tutti gli occhi saranno su di lui, impegnato nel confronto con il suo idolo Ibrahimovic, ma circondato da molte attenzioni dopo il capolavoro di Benevento. Prandelli ha sottolineato la delicatezza del momento e la necessità di semplicità per il suo attaccante. Non mancano interessamenti dall’estero, tra Dortmund, Tottenham, West Ham (qualcuno sussurra anche Real Madrid), e dall’Italia, con Roma e Milan. Di fronte alla Fiorentina, che spera di continuare a beneficiare dei gol del suo numero 9, un Milan certamente non al top della forma per via dei tanti assenti e del dispendio energetico senza successo in Europa. Il rapporto tra Dusan e la dirigenza viola è ottimo e si respira una certa fiducia sul rinnovo, che sarebbe il segnale di un progetto ambizioso per la Fiorentina, la cui offerta sarà economicamente sostanziosa e tecnicamente allettante. La squadra del futuro verrà costruita, se accetterà, intorno a Vlahovic, e lotterà per ben altri traguardi.