31/05 e 8/06: fra Torreira e Italiano, le date che decideranno il futuro viola

Due date per definire qualcosa in più sul futuro viola: il 31 maggio scade l'opzione per Torreira, l'8 giugno si parlerà con Italiano

Redazione VN

31 maggio e 8 giugno. Sono queste le date cerchiate in rosso secondo La Nazione per capire qualcosa di più sul futuro della Fiorentina. La prima riguarda il capolinea della questione Torreira, e quello relativo al centrocampista uruguaiano non sarà comunque un esito banale. Giocatore imprescindibile e baricentro emozionale del gioco viola, il n° 18 non è ancora una vicenda chiusa e la dirigenza viola è pronta a rimettersi al tavolo con l'agente Bentancur per trovare un’intesa che accontenti tutti.

Discorso diverso ma stesso obiettivo anche per quanto riguarda Vincenzo Italiano: c'è un'intesa di massima per proseguire insieme, che sarà suggellata l'8 giugno. Da lì in poi - scrive il quotidiano - saranno tracciate le linee guida per disegnare la fisionomia della prossima Fiorentina. E il lavoro non mancherà: dal portiere alla mediana, fino alla punta, non saranno dilemmi facili da risolvere.