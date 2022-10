21 mesi dopo, riecco Luka Jovic: i numeri del ritorno del Serbian Falcao

Il Corriere dello Sport scrive oggi del momento magico di Luka Jovic, pezzo pregiato del mercato estivo della Fiorentina che è tornato a realizzare e concretizzare nel settore di sua competenza. Il quotidiano scrive infatti che la doppietta contro il Basaksehir ha sancito il ritorno in auge del serbo, dato che oltre ad essere la numero uno in Italia, è anche la prima ventuno mesi dopo l'ultima volta. Inoltre, i cinque gol nelle ultime sei partite hanno stabilito un ottobre mai così prolifico per il serbo (e in assoluto per nessun altro giocatore in Serie A), facendo tornare il sorriso sul volto del numero 7. Che sia la rinascita del Serbian Falcao? Ai posteri l'ardua sentenza.