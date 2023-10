2.300 tifosi del Ferencvaros attesi a Firenze. E quell’odio per il viola…

A Budapest c’è grande attesa. Sicuramente per la gara di ritorno, ma i preparativi fervono anche per la sfida del ‘Franchi’.In arrivo ci sono infatti 2.300 tifosi del Ferencvaros. Il settore ospiti è sold-out ormai da giorni, segno che la sfida è di quelle che contano per la tifoseria magiara. E come già successo a Vienna contro il Rapid, c’è anche una questione cromatica a rendere più accesa la sfida. La Fiorentina condivide il colore viola con gli odiati rivali dell’Ujpest. Un film già visto nel playoff, quando la tifoseria gigliata fu associata a quella dell’Austria Vienna. Forze dell’ordine già in allerta con la speranza che fili tutto per il verso giusto. Spesso certe invasioni sono state pacifiche e di festa, altre volte si è assistito ad episodi spiacevoli. I sostenitori del Ferencvaros arriveranno praticamente tutti a Firenze con una maglietta nera e una scritta biancoverde inequivocabile «1899% antiviola», laddove l’anno indica quello di fondazione del club, mentre il resto non ha bisogno di spiegazioni. Ad ‘arricchire’ il tutto c’è anche un mirino puntato al centro della parola ‘viola’. Insomma, buon gusto o meno, saranno tutti vestiti così. La maglietta è andata a ruba ed è stata messa in vendita prima e dopo le ultime partite di campionato della squadra di Stankovic. On-line campeggia l’invito ad acquistarla per tutti coloro che si metteranno in marcia verso Firenze. Quanto ai tifosi viola, al momento ne sono attesi 15mila. La Fiorentina invita tutti ad andare allo stadio anche perchè per acquistare il biglietto c’è ancora tempo. Lo riporta La Nazione.